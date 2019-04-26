На выплату пенсий жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР, получивших паспорта РФ, потребуется до 175 млрд рублей в год

После получения жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народны республик российских паспортов только на выплату им пенсий потребуется от 100 до 175-ти миллиардов рублей в год. Это подсчитали экономисты, опрошенные изданием «Белл». По их мнению, с помощью предоставления российского гражданства жителям непризнанных республик российские власти, прежде всего, хотят решить проблему с сокращением численности населения. Между тем, накануне в Пенсионном фонде сказали РБК, что на выплату российских пенсий жители ДНР и ЛНР, получившие российское гражданство, смогут рассчитывать только в случае переезда в Россию.

Глава Министерства труда и соцобеспечения Максим Топилин сказал ТАСС, что выплата пенсий получившим российское гражданство жителям Донбасса не будет большой нагрузкой на Пенсионный фонд. Впрочем, в подробности он вдаваться не стал.