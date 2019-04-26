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16:04, 26 апреля 2019

Косаток из «китовой тюрьмы» на Дальнем Востоке должны выпустить на волю к июлю

Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, но окончательно вопрос пока не решен.

Косатки могут не пережить вторую зимовку в бухте Средняя Приморского края, где они сейчас находятся. Животные накормлены и чувствуют себя хорошо, но их нужно выпустить в дикую природу до июля, заявил Дмитрий Кобылкин. Окончательно этот вопрос будет решен на заседании рабочей группы по выпуску косаток и белух, которое состоится в середине мая.

По словам министра, косатки могут быть выпущены на волю непосредственно в районе бухты, где содержатся. По мнению некоторых специалистов, везти млекопитающих в район вылова будет не обязательно. Отдельных косаток могут отправить в океанариум, но лишь в том случае, если станет очевидно, что в природе они не выживут. Кобылкин отметил, что пока таких заключений нет, передает «Интерфакс».

Косаток и белух выловили в 2018 году в Охотском море и поместили их в вольеры бухты Средняя. Позднее выяснилось, что их хотели продать в китайские океанариумы. Сейчас в центре передержки осталось 10 косаток и около 90 белух.

По словам главы Минприроды, дальневосточных косаток могут внести в Красную книгу до конца этого года.



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