Представители России, Белоруссии, Польши и Украины обсуждают ситуацию с транзитом топлива по нефтепроводу «Дружба»

Представители России, Белоруссии, Польши и Украины обсуждают в Минске ситуацию с транзитом топлива по нефтепроводу «Дружба». Экстренные переговоры проводятся под угрозой полной остановки магистральных нефтепроводов «Дружба».

Минэнерго обещает оперативно решить проблему, — передает РИА Новости. Такая сложная ситуация возникла из-за изменения ГОСТа в России, — пояснил в эфире «Эха Москвы» партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

Напомним, на прошлой недели Белоруссия заявила о снижении качества нефти, поступающей из России. Вечером в среду Польша прекратила прием топлива из нефтепровода «Дружба», а в четверг вечером – Украина.