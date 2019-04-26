В Иркутске закрыли уголовное дело о нападении росгвардейца на беременную женщину

Об этом сообщает здание «Сибирь. Реалии». Как сообщил юрист Святослав Хроменков, несмотря на экспертизы и видеозапись, на которой зафиксировано нападение, следствие отказалось предъявить обвинение. Инцидент произошел в конце сентября прошлого года в магазине Леруа Мерлен. Покупательницу заподозрили в краже лампочки. Сотрудник Росгвардии повалил беременную женщину на пол, сел сверху, пинал ее и бил. По словам очевидцев, он также применил электрошокер. Женщина потеряла ребенка.