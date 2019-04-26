Глава Минприроды предлагает выпустить косаток из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморье до начала июля

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин предлагает выпустить косаток из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморье до начала июля. Вторую зимовку они могут не пережить. Выпустить косаток можно прямо в районе их содержания, возвращать их на место вылова не обязательно, — добавил Кобылкин. Ослабленных животных могут отправить в океанариум. В Минприроды добавили, что судьба косаток и белух, которые содержатся в бухте «Средняя», решится в середине мая, когда пройдет итоговое собрание рабочей группы. При этом дальневосточных косаток уже в этом году могут внести в Красную книгу России, — сообщает «Интерфакс».