Через пять лет формат самого престижного клубного футбольного турнира Европы Лиги Чемпионов может измениться

Вместо привычных групп появятся дивизионы, в которых будут собраны команды, примерно равные по классу. Об этом говорится в письме, которое было разослано командам континента за подписью главы Ассоциации Европейских клубов Андреа Аньели. Документ попал в руки журналисту Таймс Мартину Циглеру. Согласно ему, команды будут распределятся по дивизионам в зависимости от результатов в текущий период без учета исторических достижений. Подобная система применяется сейчас в Лиге наций – новом турнире для национальных сборных, первый розыгрыш которого проходит в этом сезоне и уже получил хорошую прессу. Вероятность встречи команд разного класса становится меньше, тогда как количество матчей между грандами возрастет.

Предполагается, что новую систему розыгрыша начнут использовать с 2024 года.