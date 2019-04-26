Петербургская «Единая Россия» собирается увеличить избирательный фонд на муниципальных выборах в пятьдесят раз

Соответствующие поправки лидер фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Александр Тетердинко подписал накануне. Об этом пишет издание «Фонтанка ру». «Единая Россия» предлагает увеличить сумму добровольного пожертвования в избирательный фонд кандидата в шестнадцать раз. До пятидесяти тысяч рублей. Пожертвование от юридического лица повышается в четырнадцать раз — до ста тысяч рублей. Самому в избирательный фонд можно внести в пятьдесят раз больше — до пятисот тысяч рублей. Во столько же увеличивается сам избирательный фонд — до миллиона рублей. В «Единой России» говорят, что это нужно сделать для того, чтобы провести полноценную агитационную кампанию. Раньше на это отводились какие-то двадцать тысяч рублей. Однако, большая часть денег просто проходила мимо глаз избирательных комиссий. Поэтому законопроект надо воспринимать без лишней критики. Так думает автор политического телеграм-канала «Давыдов. Индекс» Леонид Давыдов.

Утвердить поправку задумано на ближайшем заседании Законодательного собрания в мае.

Муниципальные выборы состоятся в Петербурге 8 сентября.