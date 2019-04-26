Басманный районный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить статью о пытках задержанного в Магнитогорске

Этого в своем иске добивались представители ФСБ.

Речь идет о материалах журналиста издания Ивана Жилина, в которых утверждалось, что сотрудники ФСБ пытали гражданина Киргизии Хуснидина Зайнабидинова, задержанного после взрыва дома в Магнитогорске. Суд согласился считать распространенные сведения не соответствующим действительности и порочащими репутацию ФСБ. По решению суда издание должно опубликовать опровержение и удалить два текста с сайта издания, страницу из PDF-версии. В редакции настаивают, что публикация касалась общественно значимой темы, замалчивать которую нельзя. В суде защита отмечала, что автор публикации Иван Жилин не делал выводов, а лишь транслировал поступившую информацию. Юрист «Новой» Екатерина Седова отмечала, что в самом иске ФСБ не опровергает и не отрицает, что сотрудники их ведомства пытают людей. В свою очередь представитель силового ведомства в суде настаивала, «доказательства применения пыток со стороны ФСБ» отсутствуют.

В «Новой газете» уже сообщили о намерении обжаловать судебное решение.