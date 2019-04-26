Суд встал на сторону авиакомпании «Победа» в споре о платной регистрации на рейсы

Щербинский суд Москвы отказался удовлетворить иск транспортной прокуратуры, которая добавилась отмены платы за регистрацию в аэропорту на рейсы, вылетающие из европейских городов. По мнению прокуратуры, эта практика незаконна, при этом за регистрацию на рейсы брали 25 евро, что может составлять половину стоимости билета, — сообщает ТАСС. Авиакомпания «Победа» ввела плату за регистрацию в зарубежных аэропортах осенью прошлого года. Бесплатно пассажир может зарегистрироваться онлайн.