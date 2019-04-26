Суд по требованию ФСБ обязал Новую газету удалить данные о пытках задержанного после взрыва в Магнитогорске

Судья Басманного суда Москвы Галина Графова признала информацию в этих публикациях недостоверной и порочащей репутацию ФСБ, — сообщает Интерфакс.

Поводом для иска стали две публикации. В одной из них был приведен рассказ жены гражданина Киргизии, задержанного в Магнитогорске в январе. По словам женщины, ее мужа пытали сотрудники ФСБ, требуя признаться в причастности к взрыву.

Новая газета будет обжаловать решение суда.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва в многоэтажке обрушился подъезд, 39 человек погибли. Позднее ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Однако в СК назвали приоритетной версию взрыва бытового газа.