ФСИН объявила о проведении внеплановых проверок всех СИЗО после смерти двоих арестованных от передозировки наркотиков

ФСИН объявила о проведении внеплановых проверок всех СИЗО Москвы после смерти двоих арестованных от передозировки наркотиков. Все изоляторы проверят на наличие запрещенных предметов, — сообщает Интерфакс. А ТАСС передает, что в «Матросской тишине» уже начались обыски с привлечением спецназа и собак.

Именно в этом СИЗО арестованных отравились в результате передозировки наркотиков, двое умерли. Об этом ранее сообщил замглавы ФСИН Валерий Максименко. По ее словам, наркотик находился в продуктовой посылке, предположительно, им смочили ткань.