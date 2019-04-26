Сборная России получила серьезное подкрепление накануне чемпионата мира по хоккею

Почти все представители поколения Малкина, Овечкина и Ковальчука получили последний шанс выиграть золото вместе.

Сенсации первого раунда Кубка Стэнли сделали невероятное возможным. Топ-клубы НХЛ закончили сезон досрочно и лучшие хоккеисты получили возможность сыграть на чемпионате мира. Сегодня стало известно о том, что приедет лучший снайпер Лиги Александр Овечкин, а кроме того, один из самых умных игроков мира, его партнер Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов, его коллега по амплуа из Торонто Никита Зайцев и один из лидеров Флориды Евгений Дадонов. Списочно наша команда выглядит просто устрашающе для соперников. Ранее уже согласились играть лучший бомбардир лиги Никита Кучеров, голкипер Андрей Василевский, Илья Ковальчук, Михаил Сергачев и другие. Из тех, кто еще продолжает играть в Кубке Стэнли. Пожалуй, можно пожалеть о Владимире Тарасенко из Сент-Луиса, Артемии Панарине из Коламбуса и Александре Радулове из Далласа, но и без них в распоряжении Илья Воробева оказался лучший состав действующих хоккеистов.

Свой первый матч на чемпионате мира сборная России сыграет 10 мая против норвежцев.