Президент США Дональд Трамп предложил России, Китаю и Штатам отказаться от ядерного оружия

Об этом он сказал в своём интервью телеканалу Fox News.

По словам Дональда Трампа, участники Большой Тройки должны прийти к общему пониманию по вопросу ядерного разоружения. FoxNews отмечает, что это заявление Трамп сделал на фоне встречи Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ина.

The Washington Post пишет про то, что американский президент уже дал указание своей администрации проработать соответствующие шаги. Издание отмечает, что эта инициатива пока только на своих первых этапах. Источник газеты в Белом Доме сообщил, что пока неясно, каким именно образом инициатива Дональда Трампа может быть претворена в жизнь.

Нынешний договор о сдерживании вооружения истекает в 2021 году, — напоминает CNN. И чем ближе Москва и Вашингтон будут приближаться к дате, тем чаще они будут использовать эту карту в своих внешнеполитических играх, — опасаются аналитики телеканала. Более того, есть масса вопросов о том, согласится ли Китай подключиться к этому процессу — опрошенные каналам европейские эксперты приветствуют идею расширения списка стран на денуклеаризацию, но надежды на согласие Пекина — пока нет, — заключают они.

«Москва приветствует предложение Дональда Трампа о ядерном разоружении», — сказал журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.