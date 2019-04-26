В Минске начались экстренные переговоры по ситуации с поставками нефти из России

Ранее Белоруссия и Украина приостановили транзит топлива из-за резкого ухудшения его качества.

В минских переговорах, которые продолжаются в эти минуты, принимают участие руководители нефтетранспортных компаний России, Белоруссии, Украины и Польши. В российском Минэнерго рассчитывают, что проблему удастся решить в кратчайшие сроки, передает РИА Новости. В свою очередь, РЖД предложила предоставить до 5 тысяч цистерн для перевозки нефти из России западным покупателям.

Глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков отметил, что некачественная нефть привела к внештатной работе нефтеперерабатывающих заводов Белоруссии и потерям для бюджета. Также он добавил, что у концерна есть предложения по нормализации ситуации, однако пока неизвестно, о чем именно идет речь.

О проблеме с нефтью, поступающей из России в Белоруссию по трубопроводу «Дружба», стало известно на прошлой неделе. «Транснефть» признала, что в топливе обнаружено повышенное содержание хлоридов.

Временные ограничения на экспорт нефтепродуктов ввел Минск, а затем прием нефти из «Дружбы» прекратили Польша и Украина.

Ситуацию прокомментировали и представители правительства Германии. Там исходят из того, что проблему удастся устранить в ближайшее время.