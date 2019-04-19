В Москве скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая

Актрисе театра и кино недавно исполнился 91 год. Быстрицкая служила в Малом театре с 1958-го года, а сниматься в кино начала еще студенткой.

Элина Бытрицкая скончалась в реанимации одной из столичных больниц этим утром. В последнее время актриса тяжело болела – сообщает РИА Новости.

Уроженка Киева Быстрицкая окончила местный театральный институт в 1953 году, после чего попала в труппу Вильнюсского русского драматического театра. Вскоре актриса перебралась в столицу – где сначала играла в постановках Московского драмтеатра имю Пушкина, а затем попала в Малый театр. Это произошло больше шестидесяти лет назад.

Сниматься в кино Быстрицкая начала даже раньше, чем играть на подмостках. Дебютной для нее стала роль военного врача в фильме «В мирные дни». Но поистине всесоюзную славу актриса получила, став Аксиньей из «Тихого Дона».

Быстрицкая снималась не так много, как могла бы. Она часто отказывалась от ролей в кино, считая их недостаточно серьезными. Помимо театра актриса выступала с концертами, на которых исполняла романсы и русские народные песни. С конца 70-х начала преподавать в Театральном училище им. Щепкина и на кафедре актерского мастерства в ГИТИСе.

Быстрицкая – кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» и лауреат множества премий в сфере искусства.

Элина Быстрицкая принадлежала к великому поколению советских актеров, которые останутся в истории на века, — считает народный артист СССР Василий Лановой.

По словам Ланового, Быстрицкая была украшением советского кинематографа.

Она была гениальной актрисой и умела завораживать зрителей своей красотой, — так о коллеге отзывается народная артистка СССР Вера Васильева.

Быстрицкая была яркой актрисой и яркой личностью, — добавила Васильева.

Элина Быстрицкая проработала в Малом театре более полувека и считала его своим домом. В последние годы ролей стало значительно меньше и работать стало сложнее, — говорила актриса в эфире Эха.

Прощание с Эллиной Быстрицкой, скорее всего, пройдет в понедельник в Малом театре. Актриса будет похоронена на Новодевичьем кладбище.