Минюст России отверг обвинения Олега Сенцова о пытках при задержании

Режиссер не подвергался жестокому обращению, а ссадины и кровоподтеки у Сенцова российские власти объясняют тем, что во время ареста и обыска «он на непродолжительное время был прижат лицом к стене». Об этом говорится в ответе ведомства ЕСПЧ, где рассматривается жалоба Сенцова, — пишет газета «Ведомости». Минюст также заявляет, что вопрос о фальсификации доказательств по делу Сенцова находится вне компетенции Европейского суда по правам человека. Напомню, в прошлом году ЕСПЧ коммуницировал жалобу Сенцова и Кольченко. Заявители утверждают, что признания были получены под пыткой, доказательства сфабрикованы, а судебный процесс политически мотивирован.