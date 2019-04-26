Полковника ФСБ Кирилла Черкалина арестовали на 2 месяца по делу о получении взяток

Об этом ТАСС сообщили в московском гарнизонном военном суде. Накануне ФСБ объявило о задержании Черкалина и двоих его бывших подчиненных, которые ранее были уволены из органов по компрометирующим обстоятельствам. Газета «Коммерсант» пишет, что Черкалин курировал в ФСБ борьбу с преступностью в банковской сфере — взятки на десятки миллионов рублей, связанные с рядом уголовных дел о махинациях в банках. Официально подробности уголовного дела пока не раскрываются. Сообщается только, что при обыске дома и на работе у полковника изъяты крупные суммы, коллекции часов и драгоценности.