Электронное голосование на выборах в Москве в сентябре пройдёт в двух округах в качестве эксперимента, сообщили Эху источники в Общественной палате Москвы. По их словам, эти округа выберет Мосгоризбирком. Городской законопроект об электронном голосовании Мосгордума рассмотрит в понедельник 29 апреля.

Кроме того, в Москве заменят устаревшие комплексы обработки избирательных бюллетеней – это так называемые электронные урны. Всего будет закуплено 2 тысячи новых КОИБов.