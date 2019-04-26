Петербургский метрополитен закупает детали для ремонта составов в несколько раз дороже, чем это делает метро в Москве

Петербургский метрополитен закупает детали для ремонта составов в несколько раз дороже, чем это делает московское метро. Большинство контрактов достаются одним и тем же компаниям.

Цены на одни и те же запчасти в Москве и Петербурге могут отличаться в шесть раз. Об этом пишет издание «Фонтанка.ру», которое проанализировало закупки метрополитена Северной столицы. Так, например, питерская подземка закупает специальные пружины более чем за 1100 рублей, московскому метрополитену такая же деталь обходится всего лишь в 190 рублей. Только в одном конкурсе, как указывает издание, почти два десятка позиций, которые петербургское госпредприятие покупает по в разы завышенной стоимости. При этом такие цены журналисты обнаружили не только в активной закупке, но и в уже завершённых. При этом часть контрактов просто невозможно проверить – петербургский метрополитен не публикует эти данные в открытом доступе. Как выяснилось, большая часть всех договоров заключается с несколькими компаниями из одной ассоциации. Когда в конкурсе участвуют только они – а из-за критериев отбора поставщиков такое случается часто – то цена на детали традиционно практически не сокращается. Когда в борьбу включаются конкуренты, детали неожиданным образом сильно дешевеют. «Фонтанка.ру» уточняет, что только в этом году на конкурсы петербургского метрополитена в антимонопольную службу пожаловались более 60 раз.

В то же время стало известно, что «Метрострой» отстает от графика строительства станций «Проспект славы», «Дунайская» и «Шушары».