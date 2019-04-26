В Москве прошли одиночные пикеты с требованием остановить вырубку насаждений в национальном парке «Лосиный остров»

Активисты утверждают, что власти в нарушение закона выделяют под строительство трассы участки, которые для этого не предусмотрены.

Несколько человек, посменно меняя друг друга держали плакат со словами «Нашему национальному парку грозят масштабные вырубки». Лес хотят вырубить под трассу. Это дешевле, но уверены пикетчики, незаконно. Попутно выводят участки под застройку никак не связанную с строительством современной трассы – в охранной зоне, с перспективой возведений очередных микрорайонов с высотками. Об этом рассказала Мария Каплан, представитель объединенной группы «Спаси «Лосиный остров».

Экоактивисты призывают проголосовать против готовящихся законопроектов на сайте информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения, присоединиться к пикетам и митингам, которые еще будут проходить этой весной. Как пояснили участники пикета, планы по строительству транспортных развязок при должном умении и правильном подходе можно реализовать и без варварского сноса вековых деревьев.

В марте был обнародован план строительства дублёра Щёлковского шоссе за счёт изменения границ парка» и его частичной вырубки.