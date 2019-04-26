Неподалёку от космодрома Восточный в Амурской области возник природный пожар

Это подтвердили в МЧС. В ведомстве пока не видят угрозы космодрому.

Трава горит всего лишь в четырёх километрах от аэродромного комплекса, который строят возле «Восточного». До самого космодрома расстояние в пять раз больше, сообщили в пресс-службе МЧС агентству Интерфакс. Там уверяют, что горящая сухая трава не угрожает как космодрому, так и ближайшему населённому пункту Циолковский в нескольких километрах от пожара. Ранее источник в службах технического надзора Амурской области сообщил, что распространение огня остановить не удаётся. И в случае усиления ветра цитата «пал может перекинуться на строящиеся объекты второй очереди космодрома». Глава администрации Циолковского также уверяет, что городу и космодрому угрозы пока нет. Помимо сотрудников МЧС, дислоцированных в Циолковском, с огнём борются лесники, к ним на помощь выехали пожарные из Благовещенеска. Восточный – первый в России гражданский космодром. Его начали строить в Амурской области 7 лет назад. Это сопровождалось многочисленными скандалами из-за крупных хищений и невыплат зарплаты рабочим. По делам о хищениях на космодроме осудили около 20 человек.

СК в этом месяце возбудил новое уголовное дело о хищении на сумму свыше 100 миллионов рублей при строительстве космодрома.