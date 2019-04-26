PepsiCo подала в суд на индийских фермеров, обвинив их в незаконном выращивании зарегистрированного сорта картофеля

Компания PepsiCo India подала в суд на четырех индийских фермеров, обвинив их в незаконном выращивании зарегистрированного сорта картофеля, — сообщает CNN. В компании утверждают, что этот картофель используется при производстве чипсов Lay's. В PepsiCo добавили, что владеют правами на этот сорт с 2016-го года. Истец требует с каждого фермера по 10 миллионов индийских рупий, это примерно 143 тысячи долларов.