Правительство готово потратить десятки миллиардов рублей на разработку и создание защищенного оборудования для 5G

Правительство готово потратить десятки миллиардов рублей на разработку и создание защищенного оборудования для сетей 5G. По данным РБК, осуществлять проект будут структуры «Ростеха», но сотовые операторы к самой идее применения российского оборудования и софта в этой сфере относятся скептически.

Минпромторг разработал проект целевой программы «Развитие производства промышленной продукции сетей пятого поколения и интернета вещей до 2024 года». Участниками ведомственной программы, на которую выделят 28 миллиардов, указаны «Ростех», Сколковский институт науки и технологий и компании, продукция которых входит в реестр телекоммуникационного оборудования российского производства. Речь о создании так называемого «криптостойкого оборудования». Впрочем, операторы готовы потратить существенно большие деньги, порядка 650 миллиардов, но на решения, которые уже имеются. А в госведомстве пока предлагают тратить баснословные деньги на «научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, необходимых для разработки оборудования и софта», чтобы к 2024 году довести долю отечественного оборудования в сетях 5G и IoT до без малого 19%. Планируют создать собственные алгоритмы обеспечения безопасности на сетях 5G, а в перспективе выйти с этим и на зарубежные рынки. Опрошенные РБК эксперты сказали, что никаких российских промышленных решений в сфере 5G на сегодня нет, а если и говорить о разработках, то лишь в области локализации имеющихся западных образцов.

Ранее об опасениях, связанных с проникновением сетей пятого поколения в повседневную жизнь, заявляли в ФСБ. В «Ростехе» заявляли «об угрозе проникновения зарубежного оборудования в критическую инфраструктуру российских сетей связи».