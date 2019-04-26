Украина приостановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

Это произошло спустя неделю после того как Белоруссия заявила о плохом качестве нефти из России.

Решение приняла компания Укртранснафта. Там пояснили, что оно вынужденное и связано с резким ухудшением качества нефтяной смеси марки Urals. Соглашение по транспортировке нефти позволяет остановить её приём из России, если топливо не соответствует показателям. Кроме того на пункте сдачи чёрного золота в Словакии не стали принимать загрязнённую нефть, а на аналогичном участке в Венгрии нет свободных резервуаров, сообщила украинская компания у себя в Facebook. Она подчеркнула, что российская сторона должна возместить убыток, поскольку она не выполнила свои обязанности. Неделю назад предприятия Белоруссии пожаловались на поступление нефти с высоким содержанием хлорида из России. В Транснефти признали факт поставки загрязнённого топлива. Вице-премьер Дмитрий Козак вчера обещал, что качественное сырьё в Белоруссию начнёт поступать со следующей недели. Минэнерго России вместе с РЖД и нефтяными компаниями, включая Транснефть, согласовали меры по улучшению качества. Российская сторона сегодня обсудит ситуацию в Минске с представителями Белоруссии, Польши и Украины. Поляки вчера остановили транзит российской нефти также из-за её плохого качества.

В концерне Белнефтехим вчера оценил ущерб от некачественной российской нефти в 100 миллионов долларов.