Северокорейские власти потребовали от США 2 миллиона долларов за лечение Отто Уормбира, который впал в кому

Северокорейские власти потребовали от США 2 миллиона долларов за лечение американского студента Отто Уормбира, который впал в кому в КНДР. По данным «Вашингтон Пост», счёт был выставлен во время переговоров о возвращении американца на родину. Утверждается, что президент Трамп распорядился оплатить счёт. Однако, были ли перечислены деньги, неизвестно.

Студент был приговорён в Северной Корее к 15 годам трудовых лагерей за то, что без разрешения снял пропагандистский плакат. После приговора Уормбир впал в кому. Спустя год он был переправлен самолётом В Цинциннати, где и умер в больнице.