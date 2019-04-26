Лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ Александр Овечкин приедет на чемпионат мира в по хоккею в Словакию

Даже на Кубке Мира и Олимпийских играх сборная России вряд ли смогла бы собрать более представительный состав. Сегодня о своем согласии сыграть за страну объявили помимо Овечкина его партнеры по Вашингтону, обладатели Кубка Стэнли Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, а также защитник Торонто Никита Зайцев и нападающий Флориды Евгений Дадонов. Из заметных фигур за Кубок Стэнли продолжают бороться Тарасенко, Панарин и Радулов. Все остальные – и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин, и обладатель рекорда результативности для россиян Никита Кучеров и лучшие вратари лиги Георгиев и Василевский, равно как и Илья Ковальчук в ближайшие дни присоединятся к команде. Задача тренера Ильи Воробева, как это не странно, стала еще более сложной. Сделать команду из такого количества звезд бывает иногда очень непросто.

Между тем, сборная России пока без лидеров проиграла в рамках Еврочеленджа Латвии в овертайме со счетом 1-2.