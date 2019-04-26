Российский МИД пригрозил ответить на новые персональные санкции со стороны США

Вашингтон запретил въезд главе чеченского правительства и его супруге.

Решение властей Соединенных Штатов отражает курс на дальнейшее обострение российско-американских отношений – об этом говорится на сайте МИД. В ведомстве назвали обвинения против главы чеченского кабмина необоснованными, а распространение санкций и на супругу Муслима Хучиева – беспринципным шагом. В официальном комментарии отмечается, что «подобные враждебные действия не останутся без ответа».

О введении американских санкций в отношении председателя регионального правительства стало известно накануне. Как сообщил Госдепартамент, основанием для такого решения стало то, что Хучиев обвиняется в серьезных нарушениях прав человека. В частности, отмечается, что внешнеполитическое ведомство США якобы располагает достоверной информацией о том, что глава чеченского кабмина был причастен к пыткам.

Сам Хучиев отреагировал на новость о санкциях в его отношении словами «ни холодно ни жарко».