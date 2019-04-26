Российские власти ответили на вопросы ЕСПЧ по делу Сенцова

По мнению представителя Москвы в европейском суде, Страсбург выходит за рамки своих полномочий.

ЕСПЧ ранее задал российским властям ряд вопросов по делу Олега Сенцова, который пожаловался на приговор. Защита украинского режиссера утверждает, что признательные показания были получены под пытками, доказательства – сфабрикованы, а сам процесс назван политически мотивированным.

Страсбургский суд интересовало, подвергался ли Сенцов жестокому обращению и были ли основания для того, чтобы засекретить некоторых свидетелей. С ответом уполномоченного России в ЕСПЧ Михаила Гальперина ознакомились «Ведомости». По словам представителя Москвы, ссадины, которые были зафиксированы на лице Сенцова, получены во время ареста. Что касается еще одного фигуранта дела Геннадия Афанасьева, заявившего о даче показаний под пытками, то он в ЕСПЧ не обращался, и поэтому, по словам Гальперина, европейский суд не может исследовать этот вопрос. Также российский представитель заявил, что Страсбург не может давать оценку доказательствам.

В 2015 году Олег Сенцов был приговорен к 20 годам тюрьмы по делу о терроризме. Свою вину он не признал.