Создание российского оборудования и программного обеспечения для 5G может обойтись государству в 28 миллиардов рублей

Создание российского оборудования и программного обеспечения для сетей 5G может обойтись государству в 28 миллиардов рублей. 16 миллиардов предполагается выделить из федерального бюджета и 12 миллиардов – из внебюджетных источников, сообщает РБК. В качестве участников программы в проекте указаны, в частности, Ростех и сколковский Институт науки и технологий.

Ранее президент Путин говорил о том, что системы связи 5 поколения должны заработать в России в ближайшие несколько лет.