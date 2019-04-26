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10:30, 26 апреля 2019

Создание российского оборудования и программного обеспечения для 5G может обойтись государству в 28 миллиардов рублей

Создание российского оборудования и программного обеспечения для сетей 5G может обойтись государству в 28 миллиардов рублей. 16 миллиардов предполагается выделить из федерального бюджета и 12 миллиардов – из внебюджетных источников, сообщает РБК. В качестве участников программы в проекте указаны, в частности, Ростех и сколковский Институт науки и технологий.

Ранее президент Путин говорил о том, что системы связи 5 поколения должны заработать в России в ближайшие несколько лет.



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