МИД РФ: Москва не оставит без ответа американские санкции в отношении председателя правительства Чечни Муслима Хучиева

Москва не оставит без ответа американские санкции в отношении председателя правительства Чечни Муслима Хучиева, заявляет российский МИД. На Смоленской площади называют действия США враждебными и направленными на дальнейшее обострение двусторонних отношений.

Госдепартамент США запретил въезд в страну Хучиеву и его супруге в связи с грубыми нарушениями прав человека. По данным Госдепа, Хучиев причастен к пыткам, сообщает Интерфакс.