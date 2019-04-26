Вопрос о фальсификации доказательств по делу Сенцова находится вне компетенции ЕСПЧ, следует из ответа властей РФ

Вопрос о фальсификации доказательств по делу Сенцова находится вне компетенции Европейского суда по правам человека, следует из ответа российских властей на вопросы, заданные судом в связи с жалобой украинского режиссёра, пишет газета «Ведомости».

В декабре прошлого году ЕСПЧ коммуницировал жалобу на приговор Сенцова и Кольченко. Заявители утверждают, что признательные показания были получены под пытками. Доказательства сфабрикованы, а судебный процесс политически мотивирован.

Сенцов приговорён к 20 годам колонии, Кольченко получил 10 лет тюрьмы. Их признали виновными в подготовке терактов в Крыму.