Комбинат питания «Конкорд» выплатит больше двух миллионов рублей штрафа после эпидемии дизентерии в школах Москвы

Вспышка заболевания произошла в конце прошлого года.

«Конкорд» подвергли серии проверок, по итогам которых комбинат выплатил больше двух миллионов рублей. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказала глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева. Также она напомнила, что по факту вспышки дизентерии ведется следствие.

О массовом заражении в московских школах и детских садах в конце января сообщил Фонд борьбы с коррупцией. По его данным, эпидемия началась в декабре. ФБК подчеркивает, что организацией питания в этих учреждениях занимались две компании – «ВИТО-1» и «Конкорд», последняя из которых принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину. В конце февраля стало известно, что по факту отравления детей было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, несколько десятков родителей школьников подали судебные иски.

В апреле Арбитражный суд Москвы обязал компанию «Московский школьник», также связанную с Пригожиным, выплатить 1,5 миллиона рублей школе №760. Суд признал, что сотрудники фирмы допускали многочисленные нарушения при работе с продуктами.