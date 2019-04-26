Минэнерго совместно с Транснефтью согласовали действия по улучшению качества нефти, поставляемой по «Дружбе»

Министерство энергетики России совместно с Транснефтью и другими нефтяными компания согласовали действия по улучшению качества нефти, поставляемой зарубежным потребителям по магистральному нефтепроводу «Дружба». Сегодня будут проведены четырёхсторонние переговоры с белорусской, польской и украинской сторонами, сообщает Минэнерго. Там называют сложившуюся ситуацию форс-мажорной.

Украина объявила о приостановке транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» из-за того, что сырьё не соответствует показателям качества.