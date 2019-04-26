Первое уголовное дело о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» поступило в суд. На скамье подсудимых семь человек.

Почти триста томов первого уголовного дела о пожаре в кемеровском ТРЦ переданы из Генпрокуратуры. В ближайшее время председатель Заводского районного суда назначит дату первого заседания – сообщает ТАСС. Среди фигурантов дела – гендиректор «Зимней вишни» Надежда Судденок и два руководителя собственника торгового центра Георгий Соболев Юлия Богданова – их обвиняют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. То же самое вменяется сотруднику ЧОП, охранявшему ТРЦ, Сергею Антюшину.

Глава компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, которая отвечала за обслуживание пожарной сигнализации, а также инженер Александр Никитин обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности. Против начальника караула спасателей Сергея Генина возбуждено дело о халатности. Накануне суд оставил его в СИЗО до конца июня. Как считает следствие, Генин проигнорировал советы очевидцев, которые указывали ему короткий путь на четвертый этаж, где оставались дети и из-за этого пожарные потеряли ценное время.

Жертвами пожара в «Зимней вишне», который произошел в марте прошлого года, стали 60 человек. Всего обвинения предъявлены 15 фигурантам.