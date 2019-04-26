The Bell: Выдача российских паспортов жителям Донбасса может обойтись бюджету в минимум в 100 миллиардов рублей в год

Выдача российских паспортов жителям Донбасса может обойтись российскому бюджету в минимум в 100 миллиардов рублей в год, сообщает издание The Bell. На этих территориях может проживать чуть более миллиона пенсионеров. Если они обратятся за российскими пенсиями, то размер выплат составит от 100 до 175 миллиардов рублей в год в зависимости от того, какую пенсию – минимальную или среднюю – будут получать новые российские граждане.