Федеральный суд Вашингтона должен вынести сегодня приговор россиянке Марии Бутиной, которая призналась с сговоре против США с целью ведения деятельности в качестве агента российского правительства без должной регистрации. Слушания состоятся несмотря на то, что адвокаты Бутиной попросили суд накануне исключить из материалов дела ходатайство, поданное прокуратурой на прошлой неделе.

Адвокаты Марии Бутиной попросили вчера судью исключить из материалов дела ходатайство, поданное прокурорами на прошлой неделе, в котором они запросили для 18 месяцев тюрьмы. Адвокаты россиянки заявили, что прокуратура представила «совершенно новую теорию шпионской деятельности» со стороны Бутиной.

В ходатайстве прокуроров говорилось, что действия Бутиной, «были частью более широкой схемы России по получению информации и установлению связей и каналов коммуникаций, которые могли быть использованы в пользу страны». Прокуроры заявили, что не считают Бутиной традиционным шпионом или «натренированным офицером спецслужб», но настаивают, что она пыталась помочь Российскому правительству в ущерб национальной безопасности США. Прокуроры квалифицировали Бутину как «агента доступа» — человека, которого его правительство использовало в попытке установить секретные и неформальные каналы связи с республиканскими организациями США. «Бутина предоставила России инофрмацию, которую профессиональные сотрудники спецслужб могут впредь использовать годами и которая причинит существенный ущерб США», написал в ходатайстве агент ФБР, который вел дело Бутиной.

Судья по делу Бутиной ходатайство ее адвокатов отклонила и не стала переносить дату вынесения приговора.