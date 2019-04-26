Дональд Трамп хочет заключить договор о контроле над ядерными вооружениями между США, Россией и Китаем

Во всяком случае, об этом со ссылкой на представителей американской администрации сообщил телеканал CNN.

Подготовка документа находится в самой ранней стадии. Но уже сейчас известно, что американский президент намерен выработать соглашение, по которому Вашингтон сможет контролировать не регулируемый договорами российский ядерный арсенал и позволит проверить ядерные возможности Китая. Трамп поручил сотрудникам своего аппарата подготовить почву для заключения нового соглашения. Об этом пишет The Washington Post, CNN подтверждает это свидетельствами своих источников. Пока речь идет о выработке предложений для президента и перспектива заключения каких-то конкретных соглашений до конца нынешнего срока Трампа весьма туманна. Тем не менее, накануне, комментируя в эфире Fox News встречу лидеров России и КНДР, Дональд Трамп и вовсе произнес слова об отказе от ядерных вооружений: «Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться, Китай должен избавиться от него». Последнее соглашение, СНВ-3, касающееся ядерного оружия было подписано еще президентами Обамой и Медведевым, и срок его действия истекает в 2021-м. В Вашингтоне же очевидно считают, что новый договор должен стать трехсторонним.

Ранее с призывами к Белому дому не затягивать с решением вопроса продлении соглашений по ядерному оружию обращались и в Москве.