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09:00, 26 апреля 2019

Глава ЛНР: Жители Луганской республики стоят в очереди, чтобы подать документы на получение гражданства России

Жители самопровозглашённой Луганской республики стоят в очереди, чтобы подать документы на получение гражданства России, утверждает глава ЛНР Леонид Пасечник.

В среду президент Путин подписал Указ, позволяющий жителям Донбасса получить российское гражданство в упрощённом порядке. В Кремле утверждают, что решение принято в гуманитарных целях. В Киеве эти действия назвали продолжением агрессии и призвали ужесточить санкции против России. Сегодня Украина созвала заседание Совбеза ООН.

Выдача российских паспортов жителям Донецкой и Луганской республик не является ползучей аннексией и продиктована тем, что у жителей Донбасса невыносимые условия жизни из-за действия украинских властей, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, выступая в Совбезе.

США и Европейский Союз осудили решение Москвы. В Госдепартаменте, в частности, назвали подобные действия провокационными.

Постоянный предстатель Германии при ООН Кристоф Хойсген раскритиковал последние действия России в Донбассе.

США и Евросоюз осудили решение Москвы о выдаче российских паспортов в Донбассе. В Госдепартаменте подобные действий назвали провокационными.



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