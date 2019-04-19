Комбинат питания «Конкорд» выплатил 2 миллионов рублей штрафа после вспышки дизентерии в московских школах и детсадах

Комбинат питания «Конкорд» Евгения Пригожина выплатил более 2 миллионов рублей штрафа после вспышки дизентерии в московских школах и детских садах, рассказала в эфире «Эха» руководитель управления Роспотребнадзора Елена Андреева. Она уточнила, что компанию проверяли сотрудники ведомства.



Ранее представители «Конкорда» отрицали свою причастность к заболеванию детей. Родители заболевших подали коллективные иски к компаниям Пригожина и московским властям.