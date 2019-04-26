Глава ЛНР: Жители Луганской республики стоят в очереди, чтобы подать документы на получение гражданства России

Жители самопровозглашённой Луганской республики стоят в очереди, чтобы подать документы на получение гражданства России, утверждает глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, руководство республики делает всё возможное, чтобы процесс подачи документов был максимально простым и удобным. Основная работа ложится на Министерство внутренних дел, которое будет заниматься приёмом, проверкой и доставкой документов в Россию.

В среду президент Путин подписал Указ, позволяющий жителям Донбасса получить российское гражданство в упрощённом порядке. В Кремле утверждают, что решение принято в гуманитарных целях. В Киеве эти действия назвали продолжением агрессии и призвали ужесточить санкции против России.