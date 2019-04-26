Власти Шри-Ланки предупредили об угрозе новых взрывов на территории страны

По некоторым данным, теракты могут произойти уже сегодня. Новые террористические атаки могут произойти в религиозных учреждениях страны. Об этом говорится в сообщении американского посольства на Шри-Ланке. Диппредставительство пишет, что о нападениях предупреждают местные власти. В связи с этим граждан просят избегать мест отправления культа сегодня и на грядущих выходных.

Как ранее говорилось в газете The Sunday Times, правоохранители ожидают новых терактов в мечетях. В связи с этим приняты дополнительные меры безопасности. Ранее в соцсетях появились фотографии якобы служебных бумаг, свидетельствующих об угрозе нападения, но власти не подтвердили подлинность этих документов.

В прошлое воскресенье серия взрывов произошла в католических церквях, где проходили пасхальные службы, а также в гостиницах страны. Жертвами терактов, по последним подсчетам, стали 253 человека. Ответственность за нападение на себя взяла одна из исламских экстремистских группировок.

Индийские спецслужбы предупреждали власти Шри-Ланки о готовящихся нападениях, однако власти не отреагировали на это должны образом. В начале неделе в стране введен режим ЧП.