Президент Путин проведёт переговоры в Китае с руководителем страны Си Цзиньпином

В Китай Владимир Путин отправился сразу после общения во Владивостоке с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В Пекине президент поучаствует в форуме «Один пояс, один путь». На нём Путин выступит с речью о международном сотрудничестве, отмечает агентство ТАСС. Он также проведёт переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Обсудят сотрудничество в военной и военно-технической сферах, экономике и других областях.

Перед отъездом в Пекин президент Путин в интервью газете «Жэньминь Жибао» назвал отношения России с Китаем лучшими за всю историю. И рассказал о росте товарообороте между двумя странами, в прошлом году он превысил отметку в 100 миллиардов долларов.

Китайские поставки в нашу страну почти на половину состоят из потребительских товаров, примерно на 40 процентов из электроники и машиностроительной продукции. Тогда как в российском экспорте преобладают нефть, газ, лес и уголь. В результате Россию начинают всё больше воспринимать как сырьевой придаток Китая, пишет Независимая газета.

Встреча руководителей двух стран станет 28-й по счету. Только в прошлом году Путин и Си Цзиньпин лично общались четыре раза. Столько же контактов им предстоит в июне, сообщает РИА. В том числе во время визита китайского руководителя в Россию и в ходе встречи лидеров стран «большой двадцатки».