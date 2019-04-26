Судебные приставы расскажут россиянам о том, как правильно рассчитаться по долгам

Акция пройдет по всей стране. Представители службы приставов будут консультировать граждан не только на своем рабочем месте, но и в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, в магазинах и центрах госуслуг. Сотрудники научат правильно пользоваться своим сайтом и личным кабинетом. Желающих познакомят с базой данных исполнительных производств, где можно узнать о наличии или отсутствии задолженности у кого угодно. Также сервис позволяет расплатиться онлайн.

Кроме того, приставы помогут установить на телефон или планшет приложение, которое само проинформирует, если появился долг. Акция «узнай о своих долгах» должна побудить жителей ответственнее относится к вопросам исполнения судебных и иных актов. В некоторых регионах, например, в Астрахани интерес к мероприятию подогреют раздачей лотерейных билетов. В Красноярском крае, скачавших приложение и оказавшихся без долгов сибиряков угостят кофе.

По данным за прошлый год, более чем три миллиона должников лишены возможности выезжать за рубеж. В Федеральной службе судебных приставов считают эту меру эффективной.