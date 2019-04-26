Страны Европы продолжают отказываться от российской нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба»

От поставок отказались Словакия, Польша и Германия. Вслед за Белоруссией транзит приостановила Украина.

Государства-транзитеры временно приостанавливают прокачку. Оператор «Укртранснафта» принял такое решение по причине несоответствия нефти в трубопроводе «Дружба» качественным показателям. Многие европейские страны испытывают опасения в связи с загрязненной хлоридами смесью, некоторое время поступавшей из России.

Принимать нефть марки Urals не захотели ФРГ, Польша, Чехия и Словакия. Именно в последнюю страну, а далее в Венгрию, нефть идет по южному украинскому ответвлению «Дружбы», начинаясь в белорусском городе Мозырь и проходя через украинский Броды. Словацкая Slovnaft также подтвердила остановку приема.

В Укртранснафта остановку назвали вынужденной. Отказываются загружать российскую нефть и танкеры в Усть-Луге. На прошлой неделе белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил об ухудшении качества российской нефти, идущей по трубопроводу «Дружба».

Минск даже ввел временные ограничения на экспорт своих нефтепродуктов, включая бензин. Недополученную выручку компания оценила в 100 миллионов долларов и это не считая ущерба нефтеперерабатывающему оборудованию. В российской «Транснефти» признали повышенное содержание примесей и пообещали возобновить поставки «чистой» нефти.

В пятницу должны пройти переговоры между Россией, Белоруссией и Польшей по поводу качества российской нефти в нефтепроводе «Дружба». Киев также подтвердил свое участие в переговорах.