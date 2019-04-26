В Казахстане пройдут переговоры по ситуации в Сирии

Во встрече принимают участие представители России, Ирана и Турции. Главными темами обсуждения станут формирование списков сирийского конституционного комитета и ситуация в стране, преимущественно в Идлибе и на северо-востоке. Единственной сохранившейся зоной деэскалации в Сирии остается Идлиб. Сирийское руководство хочет вернуть город под свой контроль. Однако, в отличие от других зон деэскалации, Россия не поддержала идею военной операции в этом районе, отмечает газета «КоммерсантЪ».

Одними из ключевых участников переговоров станут представители правительства Сирии и вооруженной оппозиции. Делегацию Ирана на встрече в Нур-Султан возглавит старший помощник министра иностранных дел по политическим вопросам Али Асгар Хаджи, Турции — заместитель министра иностранных дел Седат Онал. Иордания выступит в качестве наблюдателя. Переговоры в «астанинском формате» проводят уже в 12-й раз.