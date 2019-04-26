Минкульт отложил выпуск фильма «По воле божьей» на российские экраны

Картина о священнике-растлителе не получила прокатное удостоверение. Перенос проката никак не связан с Пасхой, утверждают в Министерстве культуры. Задержка выдачи разрешения вызвана необходимостью дополнительной экспертизы, которая должна установить возрастной рейтинг картины. Прокатчик якобы поздно подал заявку и специалисты ведомства не успели проверить ленту на соответствие закону «О защите детей от информации, причиняющей вред».

Ранее компания A-One Film, организующая показ французского фильма «По воле божьей» в России, сообщила о рекомендациях Минкульта перенести премьеру на 29 число «после Страстной недели» — об этом пишет «Медуза». При этом накануне ряд столичных кинотеатров успел провести утренние сеансы картины, однако вечерние были отменены. Судя по расписанию на сайтах, лента о католическом священнике, обвиняемом в растлении несовершеннолетних прихожан, появится на экранах лишь в понедельник.

Фильм основан на реальных событиях. Судебный процесс против служителя церкви, жертвами которого, по некоторым данным стали более 70 человек, проходит во Франции прямо сейчас.

Минкульт широко практикует перенос фильмов по различным причинам. Так, премьера картины «Мстители: Финал» не вышла на экраны одновременно со всем миром, чтобы не мешать российской ленте «Миллиард», а лента Павла Лунгина «Братство» отложена на 10 мая из-за жалоб ветеранов-афганцев.