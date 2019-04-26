Военные следователи проверяют Михайловскую артиллерийскую академию

В прессе появились сообщения о том, что над её воспитанниками издеваются сослуживцы. В сети появилось несколько видеороликов: на одном из них курсанта, лицо которого вымазано чем-то черным, заставляют на коленях стрелять из тапочка и просить прощения за то, что он «крыса».

На другом видео на молодого человека надели каску, а затем выстрелили ему в голову из оружия. Как пишет портал «Подмосковье сегодня», всё это происходило в самом центре Петербурга, а молодые люди на видео — курсанты Михайловской военно-артиллерийской академии.

Потерпевшим, по данным издания, стал уроженец Коломны, он учится в академии на пятом курсе. Юноша, как уточняет издание «Фонтанка», уже рассказал сотрудникам юстиции, что видео засняли ещё несколько лет назад, и с тех пор обидчиков уже отчислили из академии, однако не из-за нарушения дисциплины, а за неуспеваемость.

Знакомые молодого человека также предоставили журналистам фотографии, на которых видно, что все тело курсанта испещрено ранами и кровоподтёками, на спине — отчетливые следы ударов. На основании публикаций в СМИ следственные органы Западного военного округа начали проверку информации.

Михайловская артиллерийская академия — одно из старейших военно-учебных заведений России.