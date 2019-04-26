Отца обвиняемого в получении взяток полковника Дмитрия Захарченко могут приговорить к тюремному сроку

Его судят за растрату средств частной фирмы. Дело на Виктора Захарченко завели через несколько месяцев после ареста сына, который в МВД курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Происхождение найденных у его родственников 8.5 миллиардов рублей экс-полковник объяснить не может.

Расследование в отношении отца формально с деятельностью сына не связано. Его обвиняют в растрате средств «Московского ипотечного агентства». Сумма ущерба составила 5 миллионов рублей. Старшему Захарченко грозит лишение свободы на срок до пяти лет и штраф в полмиллиона рублей. На этом наказании в ходе прений настаивала прокуратура.

Сам он считает свое преследование попыткой надавить на сына, вину не признает и просит не сажать его, чтобы оставалась возможность следить за еще одним сыном с инвалидностью и пожилыми родителями. Приговор будет оглашен сегодня в Мещанском суде Москвы.

Прения по делу экс-полковника Захарченко назначены на 15 мая в Пресненском суде.