Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

Соответствующее сообщение оператор «Укртранснафта» передал белорусской стороне. Отмечается, что украинский оператор имеет право остановить прием российской нефти, если сырье не соответствует качественным показателям. О возобновлении перекачки на участке «Мозырь-Броды» будет сообщено дополнительно. Между тем, словацкая Slovnaft прекращает прием нефти из России по нефтепроводу «Дружба». Как передает Bloomberg, решение принято из опасений по поводу качества сырья.