Против Facebook могут возбудить новое дело

На этот раз прокуратура штата Нью-Йорк проводит расследование сбора и хранения соцсетью данных электронной почты около 1,5 млн своих пользователей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генпрокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс. «Настало время призвать Facebook к ответу за то, как компания обращается с личной информацией потребителей», — заявила Джеймс. Facebook уже грозит штраф в $5 млрд по делу Cambridge Analytica за нарушение конфиденциальности пользователей.